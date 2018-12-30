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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший хет-трик в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0).

Второй звездой стал голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд, записавший на свой счёт шат-аут в игре с «Каролиной Харрикейнз» (2:0). 22-летний канадский вратарь отразил 37 бросков.

Замкнул тройку лучших игроков прошедшего дня нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Адам Эрни. В матче с «Монреаль Канадиенс» (6:5) он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Россиянин Никита Кучеров в этой игре набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до 10 матчей.

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