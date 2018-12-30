Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня в НХЛ для россиян: дубль Радулова, серия Кучерова, гол Малкина

Итоги дня в НХЛ для россиян: дубль Радулова, серия Кучерова, гол Малкина
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. В матчах приняли участие 24 спортсмена из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил две шайбы в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Монреаль Канадиенс» (6:5) и продлил результативную серию до десяти матчей. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в игре с «Сент-Луис Блюз» (6:1), а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до пяти игр.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»33 из 3886,8%6:5
Варламов«Колорадо»34 из 3791,9%2:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+1+12310-21.06
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+1-10111-16.29
Радулов (н)«Даллас»2+0+10500-20.23
Гурьянов (н)«Даллас»0+000210-12.18
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-202000%16.53
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000221-18.58
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1021055%14.17
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10020-22.00
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10000-18.42
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10212-18.12
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000220-17.38
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00002025%11.07
Малкин (н)«Питтсбург»1+00220027%19.17
Анисимов (н)«Чикаго»0+1+10201-18.01
Свечнков (н)«Каролина»0+0-20333-13.02
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10221-16.12
Дадонов (н)«Флорида»0+1+1042122.31
Проворов (з)«Филадельфия»0+000411-25.08
Наместников (н)«Рейнджерс»0+002110-18.03
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-10001-9.24
Любушкин (з)«Аризона»0+100131-12.28
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-20100-9.53
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент