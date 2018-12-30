Итоги дня в НХЛ для россиян: дубль Радулова, серия Кучерова, гол Малкина

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. В матчах приняли участие 24 спортсмена из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил две шайбы в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Монреаль Канадиенс» (6:5) и продлил результативную серию до десяти матчей. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в игре с «Сент-Луис Блюз» (6:1), а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до пяти игр.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 33 из 38 86,8% 6:5 Варламов «Колорадо» 34 из 37 91,9% 2:3