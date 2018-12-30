Итоги дня в НХЛ для россиян: дубль Радулова, серия Кучерова, гол Малкина

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. В матчах приняли участие 24 спортсмена из России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил две шайбы в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Монреаль Канадиенс» (6:5) и продлил результативную серию до десяти матчей. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в игре с «Сент-Луис Блюз» (6:1), а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до пяти игр.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|33 из 38
|86,8%
|6:5
|Варламов
|«Колорадо»
|34 из 37
|91,9%
|2:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+1
|+1
|2
|3
|1
|0
|-
|21.06
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|16.29
|Радулов (н)
|«Даллас»
|2+0
|+1
|0
|5
|0
|0
|-
|20.23
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|12.18
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-2
|0
|2
|0
|0
|0%
|16.53
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|1
|-
|18.58
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|0
|55%
|14.17
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|0
|-
|22.00
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|18.42
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|2
|-
|18.12
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|17.38
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|25%
|11.07
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|0
|2
|2
|0
|0
|27%
|19.17
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|1
|-
|18.01
|Свечнков (н)
|«Каролина»
|0+0
|-2
|0
|3
|3
|3
|-
|13.02
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|1
|-
|16.12
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|+1
|0
|4
|2
|1
|22.31
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|4
|1
|1
|-
|25.08
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|0
|-
|18.03
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|1
|-
|9.24
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+1
|0
|0
|1
|3
|1
|-
|12.28
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|9.53