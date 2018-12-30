КХЛ отменила штраф защитника «Спартака» Александра Осипова

Защитник «Спартака» Александр Осипов избежал наказания за удаление в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». В игре, которая состоялась в Ярославле, хоккеист московской команды заработал дисциплинарный штраф до конца встречи.



«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Спартака» Александра Осипова по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео эпизода, в котором Осипов получил удаление, также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В этом сезоне 29-летний Осипов провёл 27 матчей в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».