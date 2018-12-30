Быков: переучивать Ковальчука бесполезно, его надо правильно использовать

Известный тренер Вячеслав Быков поделился мнением об игре нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука. В этом сезоне россиянин провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 (7+10) очков.



«Ковальчук в 35 лет переехал из КХЛ в «Лос-Анджелес», что уже подвиг. Трудно второй раз войти в ту же реку. Тем более хоккей в НХЛ в последние годы стал гораздо быстрее. Не знаю, почему у главного тренера «Кингз» Дежардена такой взгляд на Илью, почему ставит его в третье-четвёртое звено.



Придраться можно к любому игроку, закопать даже самого выдающегося хоккеиста, и такие примеры в истории были. Всё зависит от того, под каким углом на него смотреть. Лишить его доверия, внимания — в итоге похоронишь мегазвезду. Очень показательно, как Ковальчук вернулся после травмы. И сразу сделал дубль! Вижу, как радуются одноклубники в «Лос-Анджелесе», когда Илья ловит такую волну.



Переучивать Ковальчука бесполезно. У него бывают минусы в статистике. Но плюсов гораздо больше — бросок, большинство, дух лидера… Его надо использовать правильно. Он игрок высокого уровня, интеллекта, образования, воспитания. Илья же в этой истории — молодец. Показывает терпение, работает дальше как командный игрок. Желаю ему решить все проблемы», — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.

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