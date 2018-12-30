Видеообзор матча «Вегас» — «Лос-Анджелес» с участием Ильи Ковальчука

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Таким образом, прервалась победная серия «Кингз», которая составляла четыре матча.



В составе победителей по два балла за результативность набрали Пол Штястны (1+1), Алекс Так (1+1) и Нейт Шмидт (0+2). Единственную шайбу «Кингз» забросил капитан команды Анже Копитар. Голкипер «Вегаса» Малкольм Суббэн отразил 30 бросков из 31.



Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 50 секунд, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-2».

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».