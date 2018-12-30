Бек: как только стал возможен переход в «Авангард» — сразу согласился

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился эмоциями после того, как перешёл в омский клуб из «Куньлунь Ред Стар». Сегодня, 30 декабря, «Авангард» встретится с «Барысом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:30 мск.



«Настроение отличное. Меня хорошо встретили, все очень рады меня видеть. Не могу дождаться сегодняшнего матча. Переход в «Авангард» произошёл очень быстро. Знал, что есть возможность перейти в топ-клуб. Как только это стало возможным — сразу согласился. Очень рад, что это произошло.



«Авангард» отлично играет в пас, команда очень много работает на льду. Мне кажется, всё идёт именно от работы. Отлично помню, что играть с «Авангардом» было тяжело.



Поговорил вчера с тренерским штабом. Они рассказали про систему и какой игры от меня ждут. Я здесь для того, чтобы помочь команде побеждать любым путём.



Как и вся команда, я много работаю на льду. Всегда помогаю в обороне и умею забрасывать шайбы, всегда ищу момент для гола. В команде великолепная атмосфера. Важно даже после пары поражений сохранять командный дух — в этом и отличие топ-команды. Тальбо — настоящий хранитель настроения в раздевалке и на льду.

Конечно, впереди очень важный матч. Мы сегодня выйдем на лёд, отдадим все силы и постараемся добыть победу для болельщиков», — сказал Бек в интервью клубному телевидению.