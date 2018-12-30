Быков: Бобровский — культовая фигура для нашего хоккея, а ведь ему всего 30 лет

Известный тренер Вячеслав Быков поделился мнением об игре российского голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.



«Очень рад за Сергея Бобровского. Начало сезона у него получилось неважным, два раза он пропустил даже по восемь шайб. Небывалое дело! Но Боб — мастер, быстро сумел стабилизировать игру. Кстати, это мы его впервые привлекли во взрослую сборную России. Взяли из новокузнецкого «Металлурга» совсем молодым пацаном.



Голкипер с великолепной техникой. А главное — харизма. И дело не только в двух призах «Везина Трофи». В России уже дети начали играть «в Бобровского», как когда-то играли в Третьяка, Льва Яшина, Рината Дасаева. Сергей стал культовой фигурой российского хоккея. А ведь ему в 2018 году исполнилось только 30 лет. Ещё много хоккейных сезонов впереди!» — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

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