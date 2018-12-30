Швейцария — Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2019 начнётся в 4:00

Завтра, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч групповой стадии чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут швейцарцы. Игра начнётся в 4:00 мск. В первом матче на турнире россияне обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов — 2:1.



Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Россия.



Состав сборной России



Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);



защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);



нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

С кем сыграет Россия в четвертьфинале? Турнирные расклады МЧМ Словакия, Финляндия или США? Нельзя отметать даже Швецию с Казахстаном. Всё решится в новогоднюю ночь.