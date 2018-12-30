Дементьев: Курашёв — главное действующее лицо большинства сборной Швейцарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о предстоящей игре сборной России со швейцарцами на молодёжном чемпионате мира. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Команда Швейцарии на данном МЧМ — крайне неудобный соперник для любой команды. В отличие от предыдущих молодёжных сборных, эта команда обладает определённой харизмой и в игре не показывает никакой суеты, когда владеет шайбой. Прекрасно организовано большинство, где главным действующим лицом является Филипп Курашёв, сын известного российского хоккеиста и тренера Константина.



Очень надеюсь, что наши игроки не будут получать неоправданные удаления. Номинальные лидеры нашей сборной, о которых все говорят, сделали правильные выводы из предыдущего матча, с Чехами, и сегодня реализуют свою мощь и напористость в заброшенных шайбах. Желаю удачи нашим вратарям.



К последней игре группового этапа, с канадцами, важно подойти с равным количеством очков. Реклама предновогодней игры с Россией в Канаде идёт во всех возможных средствах массовой информации и, возможно, будет иметь самые высокие телевизионные спортивные рейтинги года в Канаде», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

С кем сыграет Россия в четвертьфинале? Турнирные расклады МЧМ Словакия, Финляндия или США? Нельзя отметать даже Швецию с Казахстаном. Всё решится в новогоднюю ночь.