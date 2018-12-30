К.Курашёв: в сборной Швейцарии все игроки полезны, задача сына — завершать атаки

Тренер Константин Курашёв поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира. Игра состоится 31 декабря, начало — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В составе сборной Швейцарии выступает сын Константина Курашёва Филипп, забросивший на турнире уже пять шайб.

Календарь молодёжного чемпионата мира

«Во-первых, ждём, что будет очень интересная и красивая игра со многими запоминающимися моментами. Конечно, Россия — фаворит в этой игре. Думаю, это понимают и сами швейцарцы. Впрочем, они получили большую порцию уверенности в своих силах. Они хотят не просто попасть в плей-офф, а занять как можно более высокое место. Всё возможно. Очень надеюсь, что будет очень интересная игра. Что касается шансов, то, думаю, 60 на 40 в пользу России.



Я, конечно, рад за сына. Мне больше всего понравилась его фраза о том, что команда создаёт для него моменты. Его задача — выступать в роли завершителя командных действий всей пятёрки. Он очень благодарен партнёрам, которые организовывают для него возможности забить гол. Мне кажется, в этом как раз и есть сила швейцарской команды. Все бьются, все стараются. Каждый игрок приносит пользу, каждый игрок использует свои сильные стороны.



В прессе пишут, что у Швейцарии хорошее большинство, но при этом почему-то никто не упоминает про игру в меньшинстве, а ведь они здорово смотрятся в этом компоненте. Швейцарцам удалось создать хороший монолитный коллектив, где каждый игрок играет свою роль и приносит пользу», — сказал Курашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.