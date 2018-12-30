Шат-аут Подъяпольского помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»

«Ак Барс» встречался с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, а в начале третьего игрового отрезка хозяева открыли счёт стараниями Алексея Потапова. Казанский клуб сумел сохранить минимальное преимущество вплоть до финальной сирены. Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

Казанский клуб прервал серию поражений из трёх матчей, а клуб из Нижнекамска продлил до семи игр. 3 января 2019 года «Ак Барс» встретится с «Авангардом», а «Нефтехимик» сыграет с омичами 5-го числа.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.