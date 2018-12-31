Завтра, 1 января, молодёжная сборная России проведёт четвёртый матч групповой стадии чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут канадцы. Игра начнётся в 4:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.
Состав сборной России:
Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);
защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);
нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).
Россия — Канада: онлайн-трансляция матча МЧМ-2019 начнётся 1 января в 4:00