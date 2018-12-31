История личных встреч сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 1 января, в заключительном матче группового этапа чемпионата мира молодёжная сборная России встретится с командой Канады. Игра начнётся в 04:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне одержали 10 побед, один матч завершился вничью.

Круче, чем оливье. 5 причин смотреть матч Россия – Канада на Новый год Есть повод не уснуть лицом в салате.