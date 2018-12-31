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История личных встреч сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Завтра, 1 января, в заключительном матче группового этапа чемпионата мира молодёжная сборная России встретится с командой Канады. Игра начнётся в 04:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне одержали 10 побед, один матч завершился вничью.

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МЧММесто проведенияРаундСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — Канада1:9Брылин — Пронгер, Интрануово (2), Грэттон, Ратье, Доу, Жендрон (2), Лапойнт
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Канада3:3Кодрашкин, Харламов, Сушинский — Харви, Картер, Эллисон
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — Канада5:8Клевакин, Королюк (2), Ячменёв, Шарифьянов — Эллисон, Дазе (3), Риверс, Хэрви, О'Нилл, Мэррей
МЧМ-1996СШАПолуфиналРоссия — Канада3:4Морозов (2), Петрочинин — Подоллан (2), Уотт, Игинла
МЧМ-1997ШвейцарияПолуфиналРоссия — Канада2:3Морозов, Габдуллин — Шефер, Деверо (2)
МЧМ-1998ФинляндияЧетвертьфиналРоссия — Канада2:1Власенков, Афиногенов — Д. Ткачук
МЧМ-1999КанадаФиналРоссия — Канада3:2 ОТЧубаров (2), Балмочных — Ганье, Аллен
МЧМ-2000ШвецияПолуфиналРоссия — Канада3:2Хлебников, Смирнов, Зиновьев — Хитли, Петтингер
МЧМ-2001РоссияГруппаРоссия — Канада3:1Бутурлин (2), Ковальчук — Маккарти
МЧМ-2002ЧехияГруппаРоссия — Канада2:5Князев, Полушин — Столл, Уайсс, Камалльери, Олен, Кобасью
МЧМ-2002ЧехияФиналРоссия — Канада5:4Фролов, Чистов, Полушин, Трубачёв, Волченков — Сатерби, Кобасью (2), Апшолл
МЧМ-2003КанадаФиналРоссия — Канада3:2Таратухин, И. Григоренко, Трубачёв » Паренто, Апшолл
МЧМ-2005СШАФиналРоссия — Канада1:6Емелин — Гетцлаф, Сивре, Картер, Бержерон, Стюарт, Фанёв
МЧМ-2006КанадаФиналРоссия — Канада0:5Дауни, Комо, Бланден (2), Чипчура
МЧМ-2007ШвецияФиналРоссия — Канада2:4Валентенко, Чурилов — Кольяно, Литтл, Тэйвз, Маршан
МЧМ-2009КанадаПолуфиналРоссия — Канада5:6 БГончаров, Клопов (2), Грачёв, Андронов — Сонне, Кормье, Эберле (2+ПБ), Эспозито
МЧМ-2011СШАГруппаРоссия — Канада3:6Кицын, Двуреченский, Собченко — М. Фолиньо, Эллис, Гудбрансон, Джохансен, Шварц, К. Хэмилтон
МЧМ-2011СШАФиналРоссия — Канада5:3Панарин (2), Кицын, Тарасенко, Двуреченский — Эллис, Эштон, Б. Шенн
МЧМ-2012КанадаПолуфиналРоссия — Канада6:5Кузнецов (3), Нестеров, Хохлачёв, Кучеров — Коннолли, Хэмилтон, Шварц, Галлахер, Гормли
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — Канада1:4Кучеров — Хэмилтон, Шайфли, Друен, Юбердо
МЧМ-2013РоссияМатч за 3-е местоРоссия — Канада6:5 ОТХохлачёв, Якупов (2), Дьяков, Мозер, Ничушкин — Ньюджент-Хопкинс, Юбердо, Шайфли, Мёрфи, Ритчи
МЧМ-2014ШвецияМатч за 3-е местоРоссия — Канада2:1М. Григоренко, Гиматов — Моррисси
МЧМ-2015КанадаФиналРоссия — Канада4:5Юдин, И. Барбашёв, Толчинский, Голдобин — Дюклер, Пол, Макдэвид, Доми, С. Райнхарт
МЧМ-2017КанадаГруппаРоссия — Канада3:5Сергачёв, Капризов, Рыков — Джост, Д. Строум (2), Руа, Барзал
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