Тертышный: игроки «Трактора» сделали всё, что могли, к ним претензий нет

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (0:2).



«Соперника с победой. По игре — в первом периоде немножко раскачивались, во втором были очень хорошие моменты. К сожалению, реализация страдает. В третьем периоде хотели исправить ситуацию, но немножко не получилось. К ребятам претензий нет. Всё, что они сегодня могли, сделали», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.



Гости открыли счёт в концовке второго периода стараниями Вилле Лаюнена. На предпоследней минуте матча Патрик Лунд установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота. Голкипер «драконов» Александр Лазушин оформил шат-аут.

«Трактор» уступил «Куньлуню» и потерпел четвёртое поражение в последних 5 матчах