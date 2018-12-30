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Билялетдинов: насколько я понимаю, Пестушко — игрок для фарм-клуба, а не для нас

Билялетдинов: насколько я понимаю, Пестушко — игрок для фарм-клуба, а не для нас
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о матче с «Нефтехимиком» (1:0).

«Ак Барсу» необходимо было выигрывать. Мы понимали, что будет непростой матч. В нынешней ситуации главным было выиграть, а каким путём — красиво или некрасиво — это не столь важно. Задачу решили, будем надеяться, что ситуацию исправим и будем играть так, как должны.

Наверное, неправильно говорить про запланированный спад. Мы сыграли уже 45 матчей, если я не ошибаюсь, это достаточно много. Усталость накапливается, обычно что-то такое происходит. Спады бывают длительные, бывают быстрые, но ничего нового в этом нет, просто правильно выходить из такой ситуации и готовиться к следующим играм.

Генеральный менеджер предложил нам Конькова. У нас были свои мысли на этот счёт, но мы обсудили вопрос и, в общем-то, согласились на Сергея. Но, к сожалению, его в команде не оказалось. Конечно, нам необходим был хоть кто-то, потому что много травм, травмы длительные, и ребята играют одни и те же — нагрузки большие, они устают. Но что есть, то есть.

Про переход Пестушко я был не в курсе, про него прочитал в новостях. Насколько я понимаю, это игрок для «Барса», а не для нас», — цитирует специалиста официальный сайт «Ак Барса».

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