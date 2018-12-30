Квартальнов: «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» во всех компонентах

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (0:3).



«Поздравляю всех с наступающим новым годом. У нас плохая традиция, в прошлом году также 30 декабря проиграли 0:4, в этом 0:3, но плюс в том, что сегодня чуть-чуть лучше. Сегодня команда проиграла во всех компонентах, не создала моментов впереди. Не получилось дотерпеть и правильно сыграть в конце. Соперник сегодня поучил нас, как надо играть. Будем готовиться дальше.



Почему не смог подготовить команду к сегодняшней игре? Мы поменяли модели игры и играем совершенно по-другому в силу наших обстоятельств. Понимали, как должны были сыграть, но не получилось. Соперник был сегодня наглее и свежее», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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