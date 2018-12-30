Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Авангард» одолел по буллитам «Барыс», отыгравшись с 0:3

«Авангард» одолел по буллитам «Барыс», отыгравшись с 0:3
Хоккей / КХЛ

«Авангард» обыграл «Барыс» со счётом 4:3 Б в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Подопечные Андрея Скабелки отлично провели концовку первого периода, забросив две шайбы в ворота хозяев. Дублем отметился Дмитрий Шевченко, для этого ему потребовалось две с половиной минуты. Во второй двадцатиминутке преимущество «Барыса» укрепил Андре Петерссон, реализовавший численный перевес. «Ястребы» отыграли один гол в середине третьего периода благодаря Алексею Емелину, а на 57-й минуте Кирилл Петров реализовал большинство. В концовке хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока и сравняли счёт стараниями Евгения Медведева, а затем победили в серии буллитов.

Команда Боба Хартли прервала серию из двух поражений, а дружина Андрея Скабелки проиграла впервые за три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 17:30 МСК
Авангард
Омск
4:3
0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Шевченко (Акользин, Бойд) – 16:27 (5x5), 0:2 – Шевченко (Сагадеев, Акользин) – 18:51 (5x5), 0:3 – Петерссон (Диц, Кормье) – 27:34 (5x4), 1:3 – Емелин (Зернов, Петров) – 50:32 (5x5), 2:3 – Петров (Медведев, Франсон) – 56:52 (6x4), 3:3 – Медведев (Михеев) – 58:37 (6x4), 4:3 – Михеев – 65:00 ( ПБ)
Бек: как только стал возможен переход в «Авангард» — сразу согласился
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент