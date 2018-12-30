«Авангард» одолел по буллитам «Барыс», отыгравшись с 0:3

«Авангард» обыграл «Барыс» со счётом 4:3 Б в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



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Подопечные Андрея Скабелки отлично провели концовку первого периода, забросив две шайбы в ворота хозяев. Дублем отметился Дмитрий Шевченко, для этого ему потребовалось две с половиной минуты. Во второй двадцатиминутке преимущество «Барыса» укрепил Андре Петерссон, реализовавший численный перевес. «Ястребы» отыграли один гол в середине третьего периода благодаря Алексею Емелину, а на 57-й минуте Кирилл Петров реализовал большинство. В концовке хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока и сравняли счёт стараниями Евгения Медведева, а затем победили в серии буллитов.



Команда Боба Хартли прервала серию из двух поражений, а дружина Андрея Скабелки проиграла впервые за три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.