Московское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам со счётом 4:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Латвии.
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В первом периоде команды забросили по две шайбы. В составе московского клуба точными бросками отметились Вадим Шипачёв и Руслан Карлин, у латвийского клуба — Андрис Джериньш и Нериюс Алишаускас. Во втором периоде ворота бело-голубых поразили Мэтью Майоне и Колтон Гиллис, а в третьей двадцатиминутке преимущество хозяев укрепил Линус Виделль. Гости сумели забросить две шайбы усилиями Данила Тарасова и Дмитрия Кагарлицкого, но на большее их не хватило.
Подопечные Владимира Крикунова прервали победную серию из шести матчей, а рижане выиграли во второй раз в последних трёх играх.
Московское «Динамо» проиграло в Риге, Шипачёв набрал три очка