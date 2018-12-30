Московское «Динамо» проиграло в Риге, Шипачёв набрал три очка

Московское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам со счётом 4:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Латвии.



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В первом периоде команды забросили по две шайбы. В составе московского клуба точными бросками отметились Вадим Шипачёв и Руслан Карлин, у латвийского клуба — Андрис Джериньш и Нериюс Алишаускас. Во втором периоде ворота бело-голубых поразили Мэтью Майоне и Колтон Гиллис, а в третьей двадцатиминутке преимущество хозяев укрепил Линус Виделль. Гости сумели забросить две шайбы усилиями Данила Тарасова и Дмитрия Кагарлицкого, но на большее их не хватило.



Подопечные Владимира Крикунова прервали победную серию из шести матчей, а рижане выиграли во второй раз в последних трёх играх.

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