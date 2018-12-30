Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Московское «Динамо» проиграло в Риге, Шипачёв набрал три очка

Московское «Динамо» проиграло в Риге, Шипачёв набрал три очка
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам со счётом 4:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Латвии.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде команды забросили по две шайбы. В составе московского клуба точными бросками отметились Вадим Шипачёв и Руслан Карлин, у латвийского клуба — Андрис Джериньш и Нериюс Алишаускас. Во втором периоде ворота бело-голубых поразили Мэтью Майоне и Колтон Гиллис, а в третьей двадцатиминутке преимущество хозяев укрепил Линус Виделль. Гости сумели забросить две шайбы усилиями Данила Тарасова и Дмитрия Кагарлицкого, но на большее их не хватило.

Подопечные Владимира Крикунова прервали победную серию из шести матчей, а рижане выиграли во второй раз в последних трёх играх.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
5:4
2:2, 2:0, 1:2
Динамо М
Москва
1:0 – Джериньш (Майоне, Макмиллан) – 04:38 (5x4), 1:1 – Шипачёв (Тарасов, Меньшиков) – 05:57 (5x5), 1:2 – Карлин (Хиетанен, Индрашис) – 06:49 (5x5), 2:2 – Алишаускас (Дзиеркалс, Джериньш) – 15:48 (5x5), 3:2 – Майоне (Виделль) – 34:27 (5x4), 4:2 – Гиллис (Джериньш) – 37:26 (5x5), 5:2 – Виделль (Редлихс М.) – 47:18 (5x5), 5:3 – Тарасов (Шипачёв) – 51:16 (5x5), 5:4 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 52:16 (6x5)
Койвисто не поможет «Динамо» до 7 февраля, Контиола — «Локомотиву» до 10-го
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент