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«Йокерит» обыграл «Слован» в Братиславе

«Йокерит» обыграл «Слован» в Братиславе
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» одержал победу со счётом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом».

Гости открыли счёт в концовке первого периода стараниями Ессе Йоэнсуу, а во втором игровом отрезке преимущество команды Лаури Марьямяки укрепил Сакари Маннинен, реализовавший большинство. В концовке Никлас Йенсен отправил шайбу в пустые ворота, но хозяева смогли отыграть один гол благодаря Кайлу Чипчуре. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш был близок к шат-ауту, но пропустил гол за четыре секунды до окончания матча.

Финская команда одержала четвёртую победу в последних пяти матчах регулярного чемпионата, а «Слован» прервал серию из двух побед. 3 января 2019 года «джокеры» примут на своей площадке «Сибирь», а «Слован» на следующий день встретится на выезде с «Северсталью».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Слован
Братислава
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Йоэнсуу (Грант, Норман) – 18:17 (5x5), 0:2 – Маннинен (Лепистё, Плэтт) – 27:16 (5x4), 0:3 – Йенсен (Маннинен) – 59:41 (en), 1:3 – Чипчура (Грман) – 59:56 (4x4)
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