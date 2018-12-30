«Йокерит» обыграл «Слован» в Братиславе

«Йокерит» одержал победу со счётом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом».



Гости открыли счёт в концовке первого периода стараниями Ессе Йоэнсуу, а во втором игровом отрезке преимущество команды Лаури Марьямяки укрепил Сакари Маннинен, реализовавший большинство. В концовке Никлас Йенсен отправил шайбу в пустые ворота, но хозяева смогли отыграть один гол благодаря Кайлу Чипчуре. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш был близок к шат-ауту, но пропустил гол за четыре секунды до окончания матча.



Финская команда одержала четвёртую победу в последних пяти матчах регулярного чемпионата, а «Слован» прервал серию из двух побед. 3 января 2019 года «джокеры» примут на своей площадке «Сибирь», а «Слован» на следующий день встретится на выезде с «Северсталью».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.