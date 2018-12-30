Немировски: матч с ЦСКА был равным, но непонятные удаления сломали игру

Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски поделился эмоциями после выездного матча с ЦСКА (1:2).



«Думаю, все знают, что ЦСКА — серьёзный соперник. Одна из лучших, если не лучшая команда лиги. Хоккеисты «Торпедо» хорошо действовали, не сдавались, выполняли игровое задание. Матч был равным, но какие-то непонятные удаления сломали игру. Соперник, конечно, хороший. Я рад за ребят, они оставались в игре до конца. Если будем продолжать в таком же ключе, то сможем улучшить результаты.



Конечно, хотелось бы меньше пропускать. Впрочем, наши пропущенные голы не являются следствием риска во время собственных атак. Мы допускаем ошибки, которых можно было бы избежать. Продолжаем работать», — сказал специалист на пресс-конференции после матча.

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