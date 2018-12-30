Галиев: до сих пор ищу ответ на вопрос, почему не удаётся забить

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился эмоциями после домашнего матча с «Нефтехимиком» (1:0).



«Тяжёлая игра, у нас было три поражения подряд, неудачный выезд для нас. Команда была обязана сегодня выигрывать перед своими болельщиками в родном городе, чтобы у всех было хорошее настроение перед Новым годом. Справились с установкой, было тяжело. Знали, что соперник будет заряжен с новым тренером, у них череда неудач. Было непросто в первые два периода, но смогли забить гол и выстоять в концовке.



Хорошее, рабочее настроение. Сейчас будет пару дней отдыха, и будем планово готовиться к следующим играм.



Как видите, ещё ищу вопрос на ответ, почему не удаётся забить (безголевая серия Галиева составляет 19 матчей. – Прим. «Чемпионат»). Надо просто работать. Надеюсь, в 2019 году будет всё нормально. На Новый год пожелал бы себе поднять второй Кубок Гагарина над головой», — приводит слова Галиева официальный сайт казанской команды.

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