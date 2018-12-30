«Эдмонтон» обменял Криса Уайдмана во «Флориду» на Алекса Петровича

«Эдмонтон Ойлерз» приобрёл защитника Алекса Петровича в результате обмена с «Флоридой Пантерз», сообщает официальный сайт канадского клуба. Взамен «пантеры» получили защитника Криса Уайдмана и выбор в третьем раунде драфта-2019.



26-летний Петрович проводит пятый сезон в НХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате на счету игрока одна голевая передача в 26 матчах при показателе полезности «-8» и 24 минутах штрафного времени. Петрович является уроженцем Эдмонтона, «Флорида» выбрала его под 36-м номером на драфте-2010.



28-летний Уайдман провёл в нынешнем сезоне 24 матча и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-11» и 16 минутах штрафного времени. По ходу сезона Уайдман перебрался в стан «нефтяников» из «Оттавы Сенаторз».