Потапов: «Нефтехимик» — всё та же неприятная команда, которая играет агрессивно

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов поделился мнением о домашнем матче с «Нефтехимиком» (1:0).



«Три поражения нас преследовали, это в головах у всех было. И эта победа оказалась не очень лёгкой. Возможно, это лучше, что через работу и через эту рутину мы смогли победить. Надеюсь, что всё плохое осталось в старом году. Теперь с позитивными эмоциями переходим в новый год.

Я себя чувствую хорошо. С ребятами общаемся, они тоже вроде неплохо ощущают себя, тренер по физподготовке с нами работает. Просто когда-то везёт, когда-то нет. Дома нам с Челябинском повезло, они две шайбы сами себе забили в ворота, на выезд приехали – шайба с ленточки не заходит в пустые ворота. Поэтому то вниз, то вверх. Думаю, просто удача отвернулась от нас.

Если честно, я думаю, что новый тренер «Нефтехимика» сам не хочет рубить сплеча. Они играют так же агрессивно, это та же неприятная команда, единоборства, борьба. Это тот же самый соперник – просто, может, нюансы какие-то подтянули. Но против них нелегко играть», — приводит слова Потапова официальный сайт «Ак Барса».