Энрот: игра с «Локомотивом» была равной, ключевым стал второй гол

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче с «Локомотивом».



«Хороший матч. Не сказал бы, что мы полностью контролировали игру. Обе команды выглядели здорово. Думаю, встреча получилась равной. И «Динамо», и «Локомотив» имели моменты. Возможно, ключевым стал второй гол во втором периоде. Рады закончить год на победной ноте.



Шат-аут не особо важен. Всегда смотрю на картину в целом. Возможно, молодые голкиперы больше задумываются о сухих матчах, придают этому какое-то значение. Я же концентрируюсь на своих действиях, которые хочу постоянно улучшать и помогать команде. По ходу каких-то отрезков или периодов я не задумываюсь о «сухарях».



Мы продолжаем претендовать на место в плей-офф. Никогда нельзя сдаваться. Да, до восьмого места пока много очков, но надо фокусироваться на каждом отдельном», — цитирует Энрота официальный сайт минского клуба.

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