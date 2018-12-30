Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Энрот: игра с «Локомотивом» была равной, ключевым стал второй гол

Энрот: игра с «Локомотивом» была равной, ключевым стал второй гол
Хоккей / КХЛ

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче с «Локомотивом».

«Хороший матч. Не сказал бы, что мы полностью контролировали игру. Обе команды выглядели здорово. Думаю, встреча получилась равной. И «Динамо», и «Локомотив» имели моменты. Возможно, ключевым стал второй гол во втором периоде. Рады закончить год на победной ноте.

Шат-аут не особо важен. Всегда смотрю на картину в целом. Возможно, молодые голкиперы больше задумываются о сухих матчах, придают этому какое-то значение. Я же концентрируюсь на своих действиях, которые хочу постоянно улучшать и помогать команде. По ходу каких-то отрезков или периодов я не задумываюсь о «сухарях».

Мы продолжаем претендовать на место в плей-офф. Никогда нельзя сдаваться. Да, до восьмого места пока много очков, но надо фокусироваться на каждом отдельном», — цитирует Энрота официальный сайт минского клуба.

Сидоренко: акцентировали внимание на том, что «Локомотив» будет много атаковать
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент