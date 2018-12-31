«КалПа» и сборная Канады сыграют в финале Кубка Шпенглера

Определились оба финалиста традиционного предновогоднего турнира Кубка Шпенглера, проходящего в Давосе (Швейцария).

Сетка и календарь игр плей-офф Кубка Шпенглера–2018

Сборная Канады одержала уверенную победу над «Томас Сабо Айс Тайгерс» со счётом 4:2 в полуфинальном матче. Финская команда «КалПа» сломила сопротивление «Давоса» — 2:1. Таким образом, во встрече за золотые медали турнира сыграют Канада и «КалПа». Матч состоится сегодня, 31 декабря, начало встречи — в 14:10 мск.

Из российских клубов участие в турнире принимал магнитогорский «Металлург». Команда Йозефа Яндача завершила выступление на стадии четвертьфиналов, уступив «Томас Сабо Айс Тайгерс» со счётом 1:3. На групповой стадии «Магнитка» обыграла в серии буллитов чешский клуб «Оцеларжи Тршинец» (2:1 Б), а затем уступила финской команде «КалПа» (0:1 ОТ).