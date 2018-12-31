Третьяк — о МЧМ: ребята вкатываются, видно очень большое желание

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

«Ребята вкатываются. Можно их покритиковать за то, что в большинстве не так хорошо играют. Но видно, что есть очень большое желание. У нас впереди два сложных матча. Швейцария, Канада… Такой вот у нас календарь! Ну ничего. Брагин редко бывает доволен их игрой, он будет рад только тогда, когда наши выиграют золотые медали. Любая медаль молодежного чемпионата мира считается очень ценной. Я наблюдаю за турниром, он мне очень интересен. Во времена игровой карьеры сам четыре года провёл в такой команде. Этот турнир очень непредсказуем», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Сегодня, 31 декабря, в третьем матче чемпионата мира молодёжная сборная России встретится с командой Швейцарии. Игра начнётся в 04:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Россия.