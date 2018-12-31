Швейцария — Россия: Шашков заменил Коваленко в стартовом составе россиян

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Швейцарии, который станет для россиян третьим на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится 31 декабря, начало игры — в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

В составе российской сборной дебютирует на турнире нападающий «Сибири» и «Сибирских снайперов» Никита Шашков, который заполнил последнее место в заявке на МЧМ. Форвард заменит в третьем звене Николая Коваленко.

Сборная России:

Тарасов (Кочетков);

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;

Саморуков — Рубинчик, Денисенко — Кравцов — Костин;

Алексеев — Романов, Шашков — Шэн — Старков;

Ольшанский, Марченко — Морозов — Подколзин.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.