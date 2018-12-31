Швейцария — Россия: россияне проигрывают после первого периода

Сборные Швейцарии и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

После первого периода россияне уступают швейцарцам со счётом 1:2. Первый гол в матче забросил форвард сборной Швейцарии Марко Леман уже на 49-й секунде встречи. Спустя 8 минут Валентин Нуссбаумер довёл преимущество своей команды до двух шайб. В концовке периода Кирилл Марченко сократил отставание в счёте, забросив свою дебютную шайбу на турнире.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.