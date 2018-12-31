«Эдмонтон» обменял Гэррисона и Каджулу в «Чикаго» на Мэннинга

«Эдмонтон Ойлерз» приобрёл защитника Брэндона Мэннинга в результате обмена с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает официальный сайт канадского клуба. Взамен «ястребы» получили защитника Джейсона Гэррисона и нападающего Дрейка Каджулу. Также «нефтяникам» перешли права на шведского защитника Робина Норелла, который этот сезон проводит в «Юргордене».

24-летний Каджула в нынешнем сезоне принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, забросив 7 шайб и сделав 4 голевые передачи при показателе полезности «-8» и 16 штрафных минутах.

34-летний Гэррисон провёл 17 матчей и набрал 1 (1+0) очко, заработав полезность «+1» и восемь штрафных минут.

28-летний Мэннинг в 27 матчах за «Чикаго» отметился 3 (1+2) баллами при полезности «-14» и 21 минуте штрафа.