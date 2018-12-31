Россия отыграла два гола в матче МЧМ-2019 со Швейцарией и сравняла счёт

Сборные Швейцарии и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019 в рамках группы А. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена».



После второго периода равный счёт – 3:3. Первый гол в матче забросил форвард сборной Швейцарии Марко Леман уже на 49-й секунде встречи. Спустя 8 минут Валентин Нуссбаумер довёл преимущество своей команды до двух шайб. В концовке периода Кирилл Марченко сократил отставание в счёте, забросив свою дебютную шайбу на турнире.

На 26-й минуте Леман сделал дубль, но ещё до перерыва россияне успели отыграться — Дмитрий Саморуков отличился в равных составах, Григорий Денисенко – в большинстве. Также игроки сборной Швейцарии не реализовали два буллита подряд, назначенные за нарушения в одном игровом моменте.

Посмотреть видео голов можно в «твиттере» Hockey Daily.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.