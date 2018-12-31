Сборная России была наказана двумя буллитами за фолы в одном игровом моменте

Сборные Швейцарии и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте матча произошёл уникальный эпизод. Швейцарцы в одной атаке заработали два буллита после нарушений со стороны Дмитрия Саморукова, однако реализовать штрафные броски им не удалось. Сначала свою попытку не сумел исполнить Марко Леман, а затем промазал и Филипп Курашёв. Леман на скорости выкатился на ворота, но потерял контроль над шайбой. Курашёв выкатился на ворота и бросил верхом — шайба прошла рядом со штангой.

Сборную России наказали двумя буллитами. Такого не видели даже в Америке За один игровой эпизод. Рассказываем, как так получилось.

Видео фолов Саморукова также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.