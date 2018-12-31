Швейцария — Россия: Иван Муранов был удалён до конца матча за колющий удар

Сборные Швейцарии и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте нападающий сборной России Иван Муранов на чужом «пятаке» ударил клюшкой Нико Гросса в пах — россиянин получил удаление «5+20».

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

После второго периода равный счёт – 3:3. Первый гол в матче забросил форвард сборной Швейцарии Марко Леман уже на 49-й секунде встречи. Спустя 8 минут Валентин Нуссбаумер довёл преимущество своей команды до двух шайб. В концовке периода Кирилл Марченко сократил отставание в счёте, забросив свою дебютную шайбу на турнире.



На 26-й минуте Леман сделал дубль, но ещё до перерыва россияне успели отыграться — Дмитрий Саморуков отличился в равных составах, Григорий Денисенко – в большинстве. Также игроки сборной Швейцарии не реализовали два буллита подряд, назначенные за нарушения в одном игровом моменте.