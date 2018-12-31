Сборная России обыграла Швейцарию, одержав третью победу кряду на МЧМ-2019

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.

У россиян отличились Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Марко Леман, по голу на счету Валентина Нуусбаумера и Янника Брюшвайлера.

Даниил Тарасов отразил два штрафных броска, назначенные за нарушения в одном игровом моменте.

В следующем туре сборная России встретится с Канадой. Швейцария завершила групповой этап с четырьмя очками. У команды Валерия Брагина девять баллов после трёх встреч.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.