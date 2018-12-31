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Сборная России обыграла Швейцарию, одержав третью победу кряду на МЧМ-2019

Сборная России обыграла Швейцарию, одержав третью победу кряду на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.

У россиян отличились Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Марко Леман, по голу на счету Валентина Нуусбаумера и Янника Брюшвайлера.

Даниил Тарасов отразил два штрафных броска, назначенные за нарушения в одном игровом моменте.

В следующем туре сборная России встретится с Канадой. Швейцария завершила групповой этап с четырьмя очками. У команды Валерия Брагина девять баллов после трёх встреч.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.

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U20 ЧМ-2019
31 декабря 2018, понедельник. 04:00 МСК
Швейцария U20
4:7
2:1, 1:2, 1:4
Россия U20
1:0 – Леман (Таннер, Лойенбергер) – 00:49 (5x5), 2:0 – Нуссбаумер (Мозер, Зигрист) – 09:06 (5x5), 2:1 – Марченко (Подколзин) – 14:27 (5x5), 3:1 – Леман (Лойенбергер) – 25:46 (5x5), 3:2 – Саморуков (Муранов, Слепец) – 26:07 (5x5), 3:3 – Денисенко (Кравцов, Саморуков) – 31:58 (5x4), 3:4 – Слепец – 42:04 (4x5), 3:5 – Алексеев (Романов, Шашков) – 46:38 (5x4), 4:5 – Брюшвайлер (Нуссбаумер, Эбишер) – 47:13 (5x5), 4:6 – Шэн (Шашков, Ольшанский) – 51:42 (5x5), 4:7 – Кравцов (Денисенко, Костин) – 52:50 (5x5)
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