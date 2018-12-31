Сборная России U20 в третий раз при Брагине стартовала с трёх побед на МЧМ

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.

Сборная России U20 в третий раз при Брагине стартовала с трёх побед на молодёжном чемпионате мира.

МЧМ-2012: Швейцария (3:0), Словакия (3:1), Латвия (14:0). Итоговый результат на турнире – второе место.

МЧМ-2016: Чехия (2:1 Б), Финляндия (6:4), Беларусь (4:1). Итоговый результат на турнире – второе место.

МЧМ-2019: Дания (4:0), Чехия (2:1), Швейцария (7:4).

При этом все матчи группового этапа молодёжная сборная России выигрывала под руководством Брагина только в 2016 году.

В следующем туре сборная России встретится с Канадой. Швейцария завершила групповой этап с четырьмя очками. У команды Брагина девять баллов после трёх встреч.