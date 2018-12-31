Словакия в матче МЧМ-2019 с Казахстаном забила 5 голов за 11 минут

Сборные Казахстана и Словакии проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019.

Подходит к концу стартовый период, сборная Словакии ведёт с разгромным счётом 5:0. Примечательно, что первые две шайбы были заброшены на стартовой минуте двумя первыми бросками, а промежуток между голами составил 10 секунд. Отличились Адам Лишка и Адам Ружичка. Команда Казахстана пропустила 5 голов за 11 минут: впоследствии Ружичка оформил дубль, также заброшенные шайбы на счету Андрея Коллара и Филипа Кривошика.

Посмотреть видео одного из голов можно в «твиттере» TSN.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В группе B с Казахстаном и Словакией также команды Швеции, Финляндии и США.

Сборная Казахстана ранее уступила Финляндии (0:5) и США (2:8). У словаков также пока 0 очков – поражения от США (1:2), Швеции (2:5) и Финляндии (1:5)