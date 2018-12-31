Стал известен потенциальный соперник молодёжной сборной России в 1/4 финала МЧМ

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.

Победитель матча Россия – Канада сыграет в четвертьфинале с командой Словакии, которая в эти минуты громит сборную Казахстана (6:0, идёт первый период). Проигравший встретится либо со сборной США, либо со сборной Финляндии, которые сыграют в заключительном матче на групповом этапе.

Сборная России U20 в третий раз при Брагине стартовала с трёх побед на молодёжном чемпионате мира.



МЧМ-2012: Швейцария (3:0), Словакия (3:1), Латвия (14:0). Итоговый результат на турнире – второе место.

МЧМ-2016: Чехия (2:1 Б), Финляндия (6:4), Беларусь (4:1). Итоговый результат на турнире – второе место.

МЧМ-2019: Дания (4:0), Чехия (2:1), Швейцария (7:4).



При этом все матчи группового этапа молодёжная сборная России выигрывала под руководством Брагина только в 2016 году.