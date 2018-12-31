Кравцов – о жесте Дзюбы: это у меня Артём жест украл

Нападающий сборной России Виталий Кравцов прокомментировал победу над командой Швейцарии (7:4) в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019. Форвард акцентировал внимание на жесте Артёма Дзюбы, которым отпраздновал заброшенную шайбу.

«Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест. Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле.

Видно, что у швейцарцев команда, настрой соответствующий, плюс состав. Играют от простого, но чувствуется, что у них сплочённый коллектив. Если чехи играли будто каждый сам за себя, то эти выходили и бились за команду.

Я не ухожу на фланг, в центре у меня получается. Я, конечно, не такой атакующий центральный, у меня в тройке два хороших форварда, мне главное им дать шайбу. Передача на Денисенко? Он просто здорово открылся, мне оставалось кинуть шайбу в его сторону.

Наверное, меньшинство — наш козырь. Ребята грамотно играют, выполняют тренерскую установку, убегают в контратаки. Во втором перерыве говорили в раздевалке, сказали друг другу, что надо собраться и сыграть командой. Мы сильно завелись. Люди ночами не спят, а мы такой хоккей показываем. В итоге вышли и сделали результат. Надеюсь, что болельщики в России не видели наш первый период.

Первый раз такое увидел, что два буллита назначали. У нас хороший вратарь, самое главное, что ещё и большинство у нас осталось. Думаю, больше не будем допускать таких ошибок. Эмоций на скамейке не было, все понимают, что их надо показывать завтра. Выиграть сегодня было делом принципа. Мы не то чтобы хотели остаться в Ванкувере на четвертьфинал, нам главное побеждать», — цитирует Кравцова Sport24.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.