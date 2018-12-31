Леман: сборная Швейцарии может победить любого

Нападающий сборной Швейцарии Марко Леман, ставший автором дубля в матче с командой России на чемпионате мира – 2019, прокомментировал поражение со счётом 4:7. В этой игре он не реализовал штрафной бросок.

«После этих игр знаем, что можем победить любого, мы это помним», — цитирует форварда официальный «твиттер» молодёжного чемпионата мира.



Сборная Швейцарии завершила групповой этап, набрав четыре очка. Ранее она уступила в овертайме Чехии (1:2), проиграла Канаде (2:3) и разгромила Данию (4:0). Швейцарцы пока занимают третье место в группе А, но у чехов (2 очка) есть в матч в запасе с Данией.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года.