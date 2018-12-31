МЧМ-2019: видеообзор победы сборной России в матче со Швейцарией

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.
У россиян отличились Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Марко Леман, по голу на счету Валентина Нуусбаумера и Янника Брюшвайлера.
Видеообзор матча можно посмотреть в «твиттере» IIHF.
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В следующем туре сборная России встретится с Канадой. Швейцария завершила групповой этап с четырьмя очками. У команды Валерия Брагина девять баллов после трёх встреч.
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