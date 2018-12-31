Брагин: Муранова спровоцировали, но он совершил неоправданный поступок

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в матче с командой Швейцарии (7:4).

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«Не удалось начало, но команда вытащила такой матч. Меньшинство неплохо работало, забили гол. Слабых соперников на турнире нет, но, думаю, подсознательно перед игрой со Швейцарией сидело, что товарищеский матч с ними сложился для нас легко. Предупреждали, готовили, но все равно начали плохо. Всё это идёт от головы. С большинством сегодня был порядок. Забили два гола, работаем.



Удаление Муранова «5+20» — сложный эпизод, надо ещё пересмотреть. Но так нельзя делать. Ну, спровоцировали его. Но какая разница? Любые действия отражаются на команде, они должны только на пользу идти. Этот поступок был неоправданный.

Видео удаления Муранова можно посмотреть в «Твиттере».

Канада — серьезный сопёрник, фаворит турнира. Тут всё понятно. Утром решим, будет ли раскатка перед матчем», — сказал Брагин.

Матч Россия — Канада состоится 1 января, начало — в 4:00 мск.