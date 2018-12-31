NBC — о 2 буллитах: такой дикий момент, что даже ИИХФ засомневалась в решении

Американский телеканал NBC Sports поделился точкой зрения по поводу назначения двух буллитов в ворота сборной России в матче со Швейцарией (7:4) на молодёжном чемпионате мира — 2019.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

«Вы думали, что видели всё, что может предложить хоккей? Беспокоились, что самый крутой вид спорта на земле не сможет вас больше чем-то удивить? Не переживайте, друзья. Молодёжный чемпионат мира стал новым источником для бодрости. В матче Шавейцария — Россиия случилось то, чего вы не увидите на протяжении длительного времени.



Два штрафных броска в одном эпизоде. Счастливые швейцарцы не смогли извлечь выгоду из этого безумия, не реализовав оба броска. Это был настолько дикий момент, что даже ИИХФ засомневалась в правилах.

Посмотреть видео эпизода, приведшего к двум буллитам, можно в «Твиттере».

«Дмитрий Саморуков дважды нарушил правила на Марко Лемане, убегавшим в контратаку. Два фола в одном эпизоде: штрафной бросок и двухминутное удаление», — гласил твит после фолов российского хоккеиста.

Посмотреть запись можно в «твиттере» ИИХФ.

Но арбитры приняли другое решение, и пресс-служба ИИХФ написала в «Твиттере» следующее: «Поправка. Два штрафных броска (без двухминутного удаления) — награда, которую швейцарцы получили во время контратаки в результате двух фолов соперника. Марко Леман и Филипп Курашёв не реализовали свои попытки».

Посмотреть запись можно в «твиттере» ИИХФ.

Нерализованные буллиты дорого обошлись швейцарцам, ведь на тот момент счёт в матче был равным — 3:3», — гласит статья на сайте телеканала.