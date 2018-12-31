Костин: когда ты на скамейке с Брагиным, знаешь, что игра будет нашей

Нападающий сборной России Клим Костин прокомментировал победу над командой Швейцарии (7:4) в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019.

«Нам говорили, что в матче соперник будет провоцировать. Дело сделано, надо идти дальше. Швейцарец спровоцировал Муранова, первым его толкнул. Не думаю, что Ване стоило так ему отвечать, можно было по-другому поступить. Но уже ничего не изменить. Мы — одна большая семья, Ваню мы поддержим, все ошибаются.

Когда проигрывали по ходу матча, то нервы, конечно, шалили. Когда ты на скамейке с Валерием Николаевичем Брагиным, то в глубине души знаешь, что игра будет нашей. Он вселяет уверенность в людей, все ребята выходят и бьются за него», — цитирует Костина Sport24.