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Сборная Словакии разгромила Казахстан на МЧМ-2019, забросив 11 шайб

Сборная Словакии разгромила Казахстан на МЧМ-2019, забросив 11 шайб
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Словакии одержала победу с разгромным счётом 11:2 в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею с Казахстаном.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2019

Исход противостояния был решён в первом периоде, поскольку словаки забросили шесть шайб в ворота соперника. Авторами забитых голов стали Адам Лишка, Адам Ружичка (дважды), Андрей Коллар, Филип Кривошик и Марцел Длугош. Во втором периоде Коллар оформил дубль, также точными бросками отметились Милош Роман и Павол Регенда. Казахстан ответил голом Артура Гатиятова, а в третьем периоде он оформил дубль. В концовке встречи Длугош оформил дубль, а Колар — хет-трик.

Сборная Казахстана проиграла все четыре матча на групповой стадии и не сумела выйти в плей-офф. Словаки одержали первую победу и заняли четвёртое место в группе.

Видеообзор матча можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

U20 ЧМ-2019
31 декабря 2018, понедельник. 06:30 МСК
Казахстан U20
2:11
0:6, 1:3, 1:2
Словакия U20
0:1 – Лишка (Грегорчак, Роман) – 00:22 (5x5), 0:2 – Ружичка (Поспишил, Коренчик) – 00:32 (5x5), 0:3 – Ружичка (Коренчик, Кривошик) – 05:26 (5x4), 0:4 – Коллар (Келемен) – 08:21 (5x5), 0:5 – Кривошик (Ружичка) – 11:20 (5x5), 0:6 – Длугош (Балаж, Регенда) – 14:17 (5x5), 0:7 – Коллар – 22:27 (5x5), 0:8 – Роман (Грегорчак, Лишка) – 27:41 (5x4), 1:8 – Гатиятов (Данияр, Орехов) – 30:13 (5x3), 1:9 – Регенда (Демо) – 33:36 (5x5), 2:9 – Гатиятов (Муратов, Данияр) – 46:25 (5x4), 2:10 – Длугош (Балаж, Регенда) – 54:13 (5x5), 2:11 – Коллар (Келемен, Демо) – 59:47 (5x5)
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