Сборная Словакии разгромила Казахстан на МЧМ-2019, забросив 11 шайб

Сборная Словакии одержала победу с разгромным счётом 11:2 в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею с Казахстаном.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2019

Исход противостояния был решён в первом периоде, поскольку словаки забросили шесть шайб в ворота соперника. Авторами забитых голов стали Адам Лишка, Адам Ружичка (дважды), Андрей Коллар, Филип Кривошик и Марцел Длугош. Во втором периоде Коллар оформил дубль, также точными бросками отметились Милош Роман и Павол Регенда. Казахстан ответил голом Артура Гатиятова, а в третьем периоде он оформил дубль. В концовке встречи Длугош оформил дубль, а Колар — хет-трик.



Сборная Казахстана проиграла все четыре матча на групповой стадии и не сумела выйти в плей-офф. Словаки одержали первую победу и заняли четвёртое место в группе.

Видеообзор матча можно посмотреть в «твиттере» IIHF.