Дементьев: первое нарушение Саморукова было на синей линии и не тянуло на буллит

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев проанализировал выступление сборной России в матче со Швейцарией (7:4) на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Канаде.



«Начало игры, конечно же, было обескураживающим и не вселяющим надежду. Изобилие ошибок в обороне, отсутствие слаженной игры в атаке. Но по факту на любой детально продуманный план игры соперников сборная России отвечает результативной непредсказуемостью. И сборная Швейцарии не смогла с этим справиться. Ведя в счёте 3:1, они успокоились и почувствовали себя комфортно.



Ключевым моментом, на мой взгляд, стало неординарное решение арбитров назначить два буллита одновременно, которые наши соперники не смогли использовать. Бесспорно, подножки Саморуковым были сделаны в откровенной манере, но как минимум первое нарушение не тянуло на буллит, так как было почти на синей линии, и полный контроль шайбы соперником был под вопросом. В любом случае швейцарцы не смогли воспользоваться обеими возможностями закрепить успех.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Игра в меньшинстве нашей команды становится фирменным стилем на этом чемпионате. Кирилл Слепец дважды убегал от соперников в атаку, но не везло, то шайба сошла с крюка, то соперник помешал. И лишь с третьего раза получилось, и он вывел нашу команду вперёд.



Прогноз на игру с канадцами сейчас дать в принципе невозможно. Очевидно, что своей сегодняшней игрой наша команда в очередной раз спутала все возможные сценарии соперников на победу. Потому что, получив большинство, они не получат преимущества, а лишь головную боль – как сдержать Слепца с Галимовым», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.