Вайсфельд: два буллита в ворота России — это ошибка, или я чего-то не знаю

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением о неоднозначном судейском решении в матче молодёжного чемпионата мира Швейцария — Россия.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков дважды нарушил правила на швейцарце Марко Леманне, убегавшем на рандеву с вратарём, и арбитры назначили в ворота подопечных Валерия Брагина два штрафных броска.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» Стивена Эллиса.



«С моей точки зрения, такое невозможно в принципе. Когда назначают второй буллит в одной атаке, это значит, была восстановлена реальная возможность взятия ворот. В таком случае первый буллит превращается в две минуты. Я считаю, что это судейская ошибка. Но, может, судьям давали какие-то новые рекомендации, или я чего-то не знаю», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.