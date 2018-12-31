Словакия повторила личный рекорд по числу заброшенных шайб в одном матче МЧМ

Сборная Словакии одержала победу с разгромным счётом 11:2 в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею с Казахстаном.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2019

Словаки повторили личный рекорд по количеству шайб, заброшенных в одном матче турнира. До встречи с Казахстаном словацкая команда забивала 11 голов в игре с Беларусью (11:1), которая состоялась в декабре 2002 года.



Исход противостояния был решён уже в первом периоде, когда словаки забросили шесть шайб в ворота соперника. Авторами забитых голов стали Адам Лишка, Адам Ружичка (дважды), Андрей Коллар, Филип Кривошик и Марцел Длугош. Во втором периоде Коллар оформил дубль, также точными бросками отметились Милош Роман и Павол Регенда. Казахстан ответил голом Артура Гатиятова, а в третьем периоде он оформил дубль. В концовке встречи Длугош оформил дубль, а Колар — хет-трик.