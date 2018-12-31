АХЛ: Самсонов стал третьей звездой матча и одержал пятую победу в сезоне

Вратарь системы «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, выступающий за клуб «Херши Беарз» в Американской хоккейной лиге, стал третьей звездой матча с «Провиденс Брюинз» (2:1).



Российский голкипер отразил 22 броска из 23 и одержал пятую победу в нынешнем сезоне. Самсонов провёл 15 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру по 3,88 шайбы и отражая 86,3% бросков. В двух предыдущих играх «регулярки» АХЛ вратарь пропустил 11 шайб.



Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.