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Защитник Бафлин не поможет «Виннипегу» до конца января из-за травмы

Защитник Бафлин не поможет «Виннипегу» до конца января из-за травмы
Хоккей / НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Дастин Бафлин получил травму нижней части тела и сможет вернуться в состав в лучшем случае после Матча звёзд.

Американский хоккеист травмировался в третьем периоде игры с «Миннесота Уайлд» (1:3), столкнувшись с нападающим соперника Люком Куниным.

«Дастин выбыл из строя. И его не будет с нами какое-то время. Что-то новое мы сообщим вам после перерыва на Матч звезд. Операция не потребовалась, просто травма тканей», — приводит слова главного тренера «Джетс» Пола Мориса официальный сайт НХЛ.

«Виннипег» проведёт без Бафлина не меньше десяти встреч, а первый матч он сможет сыграть в лучшем случае 28 января с «Филадельфией Флайерз».

В этом сезоне 33-летний Бафлин провёл 32 игры в регулярном чемпионате и набрал 29 (4+25) очков при показателе полезности «+5».

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