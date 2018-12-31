Блум: белорусы более открытые, они кажутся мне счастливее россиян

Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум сравнил жителей России и Беларуси. Ранее 29-летний хоккеист защищал цвета «Адмирала», «Сочи» и «Торпедо».



«По сравнению с российскими городами в Минске намного больше людей, говорящих по-английски. Например, на днях мы с сыном ходили в супермаркет и обсуждали, какие продукты класть в корзину. Вдруг ко мне подошёл какой-то мужчина, белорус, и начал расспрашивать на английском: «Эй, вы из Америки? Расскажи, как ситуация с работой в Чикаго? Сколько там реально зарабатывать в месяц?». Вообще, белорусы кажутся мне счастливее россиян. Вы более открытые — в России же люди всё время отводят глаза, избегают малейшего зрительного контакта. Вы хоть улыбаетесь!» — приводит слова Блума Tut.

Блум: нелюбимое место в КХЛ — Нижнекамск, всегда хорошо в Санкт-Петербурге