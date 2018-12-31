Нилл: генеральный директор «Далласа» понимает, что немного увлёкся

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о критике руководителя клуба Джима Лайтса в отношении нападающих Джейми Бенна и Тайлера Сегина.



«Мы обсудили формулировки, поговорили на эту тему между собой. Джим — эмоциональный человек, он будет держать себя в руках в дальнейшем, но я не хочу, чтобы игроки пропустили мимо ушей его призыв прибавить. Это главная мысль. Лайтс понимает, что немного увлёкся. Он хотел, чтобы хоккеисты стали играть лучше.



Я пошёл в раздевалку, чтобы поговорить с Тайлером и Джейми. Сказал, что закроем эту тему и не будем к ней возвращаться. Они понимают, что должны играть лучше. А я понимаю, что в их игре будут спады. Мы справимся, и они это знают. К сожалению, случилось то, что случилось, но это по-прежнему лидеры «Далласа», они ведут команду за собой. Не всё зависит только от них», — приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.

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